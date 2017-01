Andries Smit is de E-sporter van ADO Den Haag

DEN HAAG - Andries Smit is E-sporter van ADO Den Haag geworden. Smit gaat als FIFA-speler (een virtueel voetbalspel) voor ADO uitkomen tegen andere Eredivisieclubs. Daarmee moet Smit jongeren enthousiasmeren voor ADO Den Haag.

'Ik ben heel trots', zegt Smit. 'Ik ben blij dat ik Den Haag mag vertegenwoordigen. FIFA is op dit moment natuurlijk vrij groot en het heeft een heel groot bereik bij jongeren. Ik denk dat dit een mooie stap is voor ADO om meer jongeren op de tribune te krijgen.'Maar Smit wil niet alleen maar meedoen. 'Ik vind het mooi dat ik ADO mag vertegenwoordigen, maar ik wil ook wat bereiken. Ik wil een band krijgen met de mensen hier en ik wil het goed doen in de Eredivisie.'