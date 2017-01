Schade Oud en Nieuw in Zoetermeer flink lager dan vorig jaar

(Foto: ANP)

ZOETERMEER - Burgemeester Charlie Aptroot is tevreden met het schadebedrag dat de afgelopen jaarwisseling heeft gekost. Vorig jaar was de schade nog 79.743,- euro, nu was dat 50.077,-.





Nieuwe bestrating was het duurst. Een derde van het totale bedrag ging hier naartoe. Het op één na grootste slachtoffer van oud en nieuw waren afvalbakken. In Zoetermeer ging ruim 15.000 euro aan afvalbakken kapot.



Een daling dus van 29.966,-, oftewel 37 procent. 'Burgemeester Aptroot is blij met de afname van de totale schade, maar is van mening dat het schadebedrag nog steeds te hoog is. Voor de jaarwisseling 2017-2018 zal het college opnieuwe maatregelen nemen om zoveel mogelijk schade te voorkomen', schrijft de gemeente in een brief.