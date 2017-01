VIDEO: Hond Sue uit Leidschendam nog altijd actief: politie gooit bal naar hond achter het hek

DEN HAAG - Ken je Sue nog? De hond uit Leidschendam kijkt voorbijgangers lief aan zodat ze de bal teruggooien die Sue zelf op straat heeft gelegd. Ze heeft nieuwe slachtoffers gevonden.

Dit keer was het namelijk niet de buurman of buurvrouw die Sue een stukje liet rennen, maar de politie. De agent gooit de bal naar Sue en rent vervolgens snel terug naar zijn auto. Even later ligt de bal gewoon weer op straat.Sue mag van haar baasje niet voorbij het hek, en dus bedacht ze iets anders om zichzelf te vermaken. 'Het is echt een soort trucje. Ze gaat heel zielig liggen, maar ze doet het de hele dag', zegt haar baasje.