Bewoners Voorburgse Bosboom Toussaintstraat terug naar huis na drugsvondst in garagebox

VOORBURG - De politie heeft aan de Bosboom Toussaintkade in Voorburg donderdagavond in een garagebox een drugslab gevonden. Negen woningen werden daarop uit voorzorg ontruimd. De bewoners mogen nu weer terug naar hun huis.

'We kregen een melding en zijn gaan kijken. Het drugslab is bevroren en wordt vannacht beveiligd', zegt een woordvoerder van de politie. 'Morgen wordt het dan verder ontmanteld.' Er werden geen mensen aangehouden. Hoeveel drugs er is gevonden in de garagebox, kon de politie niet zeggen.