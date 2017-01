Politie houdt leden Hells Angels uit onder meer Leiden en Gouda aan

Enkele Hell's Angels op hun motor (Foto: ANP)

REGIO - De politie heeft donderdagavond alle leden van het Haarlemse chapter van de Hells Angels aangehouden. Onder de verdachten zijn ook mannen uit Gouda en Leiden. De in het totaal negen aangehouden mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Een aantal leden wordt daarnaast verdacht van onder andere afpersing, bedreiging, geweld en brandstichting. Het gaat om negen mannen in de leeftijd van 35 tot en met 64 jaar, afkomstig uit Haarlem, Leiden, Gouda, Alkmaar en IJmuiden. Daarnaast is een tiende verdachte aangehouden: een 32-jarige vrouw uit Haarlem, zij is geen lid maar wel verbonden aan het chapter.



De aanhoudingen zijn verricht in een vanaf 2015 lopend strafrechtelijke onderzoek, waarbij 29 zaken uitvoerig zijn bekeken. Hieruit is de verdenking naar voren gekomen dat leden van de Hells Angels chapter Haarlem in wisselende samenstelling bij deze incidenten betrokken waren.



Huiszoekingen in diverse panden in de regio





In een gezamenlijk actie van politie en OM zijn de tien verdachten aangehouden in het clubhuis van de Hells Angels aan de Baljuwslaan en in woningen in Haarlem en de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard. Ook worden er doorzoekingen gedaan in het clubhuis en panden in Gouda, Leiden, Warmond, Zwijndrecht, Alkmaar, Hoofddorp, Velsen-Zuid, IJmuiden, Heerhugowaard en Haarlem.