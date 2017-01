Wethouder Wijsmuller overleeft motie van wantrouwen

DEN HAAG - Een motie van wantrouwen tegen de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (HSP) heeft geen meerderheid gekregen. Groep de Mos, PVV en de SP wilden Wijsmuller naar huis sturen vanwege de vertraging van de bouw van het cultuurcomplex en de onduidelijkheid over de kosten van het miljoenenproject. Maar de motie 'Joris pak je koffer' kreeg geen steun van andere partijen.

Het cultuurcomplex dat op het Spuiplein komt, is met een jaar vertraagd en wordt nu in 2020 opgeleverd. De vertraging komt onder andere doordat de welstandscommissie het ontwerp tot twee keer toe afkeurde. Ook steggelen de gemeente en bouwcombinatie Cadanz nog over de kosten.Reden voor de Groep de Mos om Wijsmuller te betichten van 'schaamteloos bedrog'. Want, zo zei raadslid Arjen Dubbelaar: diens partij, de Haagse Stadspartij, was bij de raadsverkiezingen groot geworden dankzij het verzet tegen het Spuiforum. En nu komt er toch een groot nieuw gebouw. 'Wijsmuller heeft er een enorme bende van gemaakt', aldus Dubbelaar.PVV-raadslid Daniëlle de Winter noemde het complex een 'misgeboorte'. Zij herinnerde ook aan het verleden van Wijsmuller. Hij streed in het verleden tegen 'megalonomie en verkwisting en wil nu toch voor 177 miljoen een nieuw gebouw neerzetten. 'Te bizar voor woorden.'Maar bij de steun van de drie partijen voor de motie bleef het. Andere oppositiepartijen als GroenLinks en de ChristenUnie-SGP vonden het nog veel te vroeg om Wijsmuller nu naar huis te sturen. 'Het lost de problemen ook niet op,' aldus Arjen Kapteijns van die eerste partij. En nu deze motie indienen leidt tot een inflatie van dat wapen, oordeelde Pieter Grinwis van de tweede.Coalitiepartijen D66 en HSP namen het op voor de wethouder. Fractieleider Robert van Asten van de democraten sprak nadrukkelijk vertrouwen uit in Wijsmuller. Hij noemde de actie van de drie oppositiepartijen slechts een spel.De wethouder zelf sprak van een verkiezingsdebat, ruim een jaar voordat er gestemd moet worden voor een nieuwe raad.Vooral de oppositiepartijen wilden ook opheldering van de wethouder over berichten dat de gemeente en de bouwer Cadanz ruzie hebben over acht miljoen euro. Wijsmuller wilde daarop niet tot in detail in gaan. Hij verklaarde wel dat de afspraken die eerder met de gemeenteraad zijn gemaakt, 'nog steeds leidend' zijn.Verder zei hij opnieuw dat er meningsverschil is tussen gemeente en bouwer. 'Maar in het belang van de stad kunnen wij geen mededelingen doen over de aard en omvang van de geschillen.' Ook zou het niet in het belang zijn van de gemeente om er meer over te zeggen. 'Ik kan er geen mededelingen over doen.'Wel nam Wijsmuller afstand van de suggestie dat om geld te besparen de kwaliteit van het gebouw achteruit zou zijn gegaan. 'Dat is niet aan de orde.'