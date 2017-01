Fatima Faïd: 'Ik weet honderd procent zeker dat cultuurcomplex niet duurder wordt'

DEN HAAG - Gemeenteraadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij 'weet honderd procent zeker' dat de bouw van het cultuurcomplex op het Spuiplein niet duurder wordt dan de afgesproken 177 miljoen euro. Dat zei de politica donderdag op Radio West.

Volgens eerdere berichten zou er ruzie zijn ontstaan tussen de bouwers van het complex en de gemeente om een bedrag van acht miljoen euro. In het radioprogramma Studio Haagsche Bluf legde presentator Tjeerd Spoor aan het raadslid de vraag voor: 'Als wethouder Joris Wijsmuller zegt dat het een paar miljoen duurder wordt, dan zegt zijn eigen Haagse Stadspartij: 'Dat gaat niet gebeuren?' Faïd bevestigde op zijn vraag: 'Nee, dat gaat niet gebeuren.'Volgens het raadslid is er zowel in de raadsfractie als in de partij afgesproken dat het bedrag dat het cultuurcomplex in het Spuikwartier vanaf het begin van deze coalitieperiode is genoemd, ook het bedrag is dat het gebouw mag kosten. Ze voegde daaraan toe: 'We hebben er geen moeite mee dat de bouw een jaar langer duurt, omdat wij wel voor kwaliteit willen gaan.'Faïd was, samen met politiek journalist Jos Heymans, 'behangkoning' John van Zweden en Robbert Willems (Raad voor Ondernemend Zoetermeer), te gast in de eerste uitzending van het panel 'De maand door met Spoor' in Studio Haagsche Bluf.In het panel nemen elke laatste donderdag van de maand verschillende gasten uit de regio de afgelopen maand door. De discussie rondom het cultuurcomplex stond hierin onder andere centraal. Verder werden ADO, de Holland Outlet Mall in Zoetermeer en het overlijden van de Haagse straatartiest Chuck Deely besproken.