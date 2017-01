Nieuwe Park+Ride op Binckhorst Den Haag

DEN HAAG - Op bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag wordt een Park+Ride voorziening aangelegd. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met een voorstel van het CDA.

Initiatief nemer Michel Rogier (CDA) vindt dat een P+R voorziening de bereikbaarheid van de stad vergroot. In de toekomst kunnen automobilisten hun auto tegen een lage prijs op de Binckhorst neerzetten en makkelijk met het Openbaar Vervoer, in de boot over het water of op de fiets doorreizen naar de binnenstad, Scheveningen of de Haagse markt, zo zegt hij.Bedrijventerrein de Binckhorst moet over een paar jaar veranderd zijn in een stadswijk , waar mensen wonen, werken en recreëren. De komende jaren bouwen ontwikkelaars 1200 nieuwe woningen.