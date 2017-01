TU Delft doet mee aan wedstrijd razendsnel mensen en goederen door vacuümbuizen vervoeren

DELFT - Het studententeam van de TU Delft staat in de startblokken voor de finale van de prestigieuze 'SpaceX Hyperloop Pod Competition' in Californië. Dit weekend nemen zij het op tegen 28 andere internationale teams om zo hard mogelijk met hun futuristische transportcapsule door een testbuis te racen.

In de finale van de wedstrijd, op een testtraject naast het hoofdkantoor van het ruimtevaartbedrijf in Hawthorne, worden de prestaties en snelheden van de capsules gemeten. De hyperloop, een razendsnelle trein in een vacuümbuis, is een idee van Elon Musk. Dat is de ondernemer achter onder meer de betaaldienst PayPal. Door de lage luchtdruk, tegen vacuüm aan, hebben de capsules amper wrijving waardoor ze snelheden ver boven de 1000 kilometer per uur kunnen behalen. Om de ontwikkeling ervan aan te jagen bedacht miljardair Musk deze competitie. Het moet uiteindelijk leiden tot het vervoeren van mensen en goederen in een extreem snelle trein.De Delftse studenten veroverden eerder al een tweede plek voor het ontwerp van hun hyperlooptrein . De wedstrijd gaat vrijdag van start. Zondag worden de winnaars bekendgemaakt.