REGIO - Het kan nu nog maar je moet er wel snel bij zijn, want vrijdagmddag zet de dooi in. Schaatsen op een ijsbaan met natuurijs.

De ijsclub Vlietland in Schipluiden was vrijdagmorgen al om 7:00 open. Hard gaat ie in de Lier is open vanaf 9:00. De ijsbaan bij de molen in Nootdorp gaat ook om 09:00 open. Geniet er van!