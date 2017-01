Man koopt motorfiets met vals geld

50 euro

MONSTER - Een 23-jarige Hagenaar is eerder deze week in Monster door de politie aangehouden omdat hij een motorfiets had gekocht met vals geld. Ook werd vals geld gevonden.

Agenten hadden informatie dat in een garagebox in Monster een motor stond die was aangekocht met vals geld. In de garage werden dinsdag twee motoren gevonden en ook 72 valse 50 euro biljetten en een vals biljet van 500 euro. Verder onderzoek leidde naar de man die in zijn woning aan de Molenbrink werd aangehouden.



Bij de recherche zijn inmiddels meerdere aangiften binnengekomen over het kopen van motorvoertuigen met vals geld. De politie onderzoekt of de man ook die aankopen heeft gedaan.