Politie heeft 'goed' gesprek met Internationaal Gerechtshof na klacht over racisme

DEN HAAG - De Haagse politiechef Paul van Musscher heeft donderdag een 'goed' gesprek gehad met mensen van het Internationaal Gerechtshof (ICJ). De politiechef deed zijn beklag over de beschuldigingen van een Amerikaanse medewerkster op Facebook.

Chaka Laguerre, juriste bij het Internationaal Gerechtshof, schreef in een emotioneel bericht op Facebook dat ze na haar aanhouding op de Anna Paulownastraat werd mishandeld door de Haagse politie. Volgens de vrouw werd ze hard aangepakt vanwege haar huidskleur De politie ontkende de beschuldigingen en toonde met camerabeelden aan dat het verhaal van de vrouw niet klopte. 'Als we fouten maken, leggen we daarover verantwoording af, maar als we valselijk beschuldigd worden, stappen we naar voren', zegt politiechef Van Musscher.De politiechef ging donderdag naar het Internationaal Gerechtshof om zijn kant van het verhaal te vertellen. 'We hebben de camerabeelden laten zien. Het is nu aan hen om te besluiten wat ze ermee doen', zegt een woordvoerder.Het Internationaal Gerechtshof denkt nog na over een reactie, laat een woordvoerder aan Omroep West weten.