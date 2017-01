ADO Den Haag hoopt op rentree Afrika Cup-ganger Kanon tegen Vitesse

Wilfried Kanon uitgeschakeld met Ivoorkust (foto: ANP)

DEN HAAG - ADO Den Haag hoopt verdediger Wilfried Kanon er volgende week vrijdag tegen Vitesse weer bij te hebben. De Ivoriaan keert volgens de club zondag of maandag terug in Nederland. Kanon werd dinsdag met Ivoorkust uitgeschakeld op de Afrika Cup.

Een woordvoerder van de club laat weten dat de Ivoriaanse voetbalbond er voor heeft gekozen om met de selectie terug te vliegen naar Ivoorkust, voordat de spelers terug kunnen naar hun club. De wedstrijd tegen Ajax gaat hij sowieso niet halen.



Voor Vitesse lag dat met Marvelous Nakamba anders. De middenvelder werd afgelopen maandag met Zimbabwe uitgeschakeld en speelde donderdagavond in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord alweer mee. Nakamba vertrok direct vanuit Gabon naar Parijs en meldde zich woensdag in Arnhem.



Aflopend contract bij ADO



De terugkeer van Kanon is eerder dan verwacht. In 2015 won hij met Ivoorkust de titel en ook deze editie behoorden ‘de olifanten’ tot de kanshebbers. Kanon beschikt in Den Haag over een aflopend contract. Mocht ADO nog wat willen verdienen aan de verdediger dan moet hij voor dinsdagavond 23.59 uur verkocht worden. Het Franse Angers zou geïnteresseerd zijn in Kanon.



Door: Sportredactie Correctie melden