Inwoners Benthuizen bezorgd om verkeersveiligheid op Omleidingsweg na aanrijding 12-jarige

BENTHUIZEN - Inwoners van Benthuizen maken zich zorgen over de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Omleidingsweg. Een 12-jarige fietser werd daar donderdagmiddag door een auto geschept. Sinds september 2016 wordt er aan de weg gewerkt en dat zorgt voor verwarring bij weggebruikers.

Voorheen mochten automobilisten op de Omleidingsweg 50 kilometer per uur rijden en was het fietspad gescheiden van de autobaan. Sinds het begin van de werkzaamheden is de maximumsnelheid aangepast naar 30 kilometer per uur en zijn fietsers en voetgangers genoodzaakt om voor een gedeelte op de autoweg te fietsen en lopen.



Volgens bewoner Monique Maaskant houdt niemand zich aan de nieuwe maximumsnelheid. 'De snelheid staat één keer aangegeven aan het begin van de straat, maar wordt daarna niet meer herhaald. Veel mensen denken dat hier nog steeds 50 mag worden gereden.' Automobilisten die zich wel aan de snelheid houden, krijgen volgens Maaskant te maken met getoeter, knipperende koplampen en 'bepaalde vingers in de lucht'.



Intensive care



De gemeente Alphen aan den Rijn laat aan Omroep West weten nog geen inhoudelijke reactie te kunnen geven, maar leeft erg mee met het slachtoffer en zijn familie. De 12-jarige jongen ligt met een inwendige bloeding in het hoofd en gebroken enkel op de intensive care in een ziekenhuis in Rotterdam. Hij is bij kennis.