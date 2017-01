‘Wat ik van hem vind? Een hele vervelende gozer die ik er graag bij heb’

DEN HAAG - Als het aan Tom Beugelsdijk ligt, legt ADO Den Haag per direct de vier proefspelers vast. ‘Je merkt dat het niveau op de training gelijk omhoog is gegaan’, aldus de verdediger die met name te spreken is over Guyon Fernandez. ‘Wat ik van hem vind? Een hele vervelende gozer die ik er graag bij heb.’





Met een ‘vervelende gozer’ doelt Beugelsdijk op zijn doen en laten binnen de lijnen. 'Voor de tegenstander is hij verschrikkelijk. Hij maakt altijd contact en het is een echte winnaar. Hij doet er alles aan om je van het verdedigen af te houden. Een gemene spits. Voor ons is dat positief. Buiten het veld is het een topgozer.’Ondanks dat ADO Den Haag zondag in een 4-3-3-formatie gaat spelen, gaat de voorkeur van Beugelsdijk uit naar een 5-3-2-systeem. ‘Verdedigend is dit het meest safe in de ArenA. Met onze snelheid kun je voorin wel wat creëren’, is hij van mening. ‘We gaan met hetzelfde gevoel als iedere andere wedstrijd naar Amsterdam. Vol goede moed en strijdbaar.’

