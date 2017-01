Voorbeschouwing Ajax - ADO Den Haag: Petrovic kampt weer met spitsenprobleem

DEN HAAG - Even gloorde een sprankje hoop voor ADO-trainer Zeljko Petrovic. Door het uitblijven van de transfer van Gervane Kastaneer naar FSV Mainz, leek het spitsenprobleem opgelost. Totdat Kastaneer tegen PEC Zwolle met een oogblessure uitviel. De smaakmaker is net als Mike Havenaar niet inzetbaar. Grijpt Petrovic nu weer net als tegen Heerenveen terug naar 5-3-2? ‘Nee’, antwoordt Petrovic.

‘Wij gaan starten in een 4-3-3-formatie met Sheraldo Becker als rechtsbuiten, Edouard Duplan als linksbuiten en Ruben Schaken in de spits’, aldus de trainer die daarmee zijn complete voorhoede bekend maakt. ‘In de praktijk zullen ze veel van positie wisselen, maar we starten met Schaken als spits’, vervolgt Petrovic over Schaken die in zijn Feyenoord-tijd ook wel eens als diepste spits heeft gespeeld.Vermoedelijke opstelling:Als rechtsback kiest Petrovic tegen Ajax voor Tyronne Ebuehi. Daardoor verkast Trevor David naar de linkerkant. 'Tyronne heeft het uitstekend gedaan als linksback, maar hij speelt mindere partijen. Voor zijn ontwikkeling is het jammer dat we hem niet aan de goede kant laten spelen. Dat vind ik zonde. Hij heeft er alles aan gedaan om ons te helpen aan de linkerkant, maar dit is dan toch beter.'Ebuehi nam de plaats over van Wilfried Kanon, die met zijn vaderland Ivoorkust om de Afrika Cup streed. Afgelopen dinsdag werd het land echter al vroegtijdig en tegen de verwachtingen in uitgeschakeld. Zondag of maandag is hij terug in Nederland en sluit hij weer aan bij de selectie.De wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 14.00 uur live te beluisteren via 89.3 FM Radio West. Het commentaar bij de wedstrijd is van Jim van der Deijl en Bart Nolles.Bas NijhuisADO Den Haag - Ajax 0-2ADO Den Haag - Ajax 0-1Ajax - ADO Den Haag 4-0Ajax - ADO Den Haag 1-0ADO Den Haag - Ajax 1-1Ajax - ADO Den Haag 3-2ADO Den Haag - Ajax 0-4