Zorgverzekeraar CZ start experiment met schuldhulpverlening in Den Haag

DEN HAAG - CZ gaat 250 Haagse gezinnen met schulden helpen. De zorgverzekeraar werkt daarvoor samen met een Sociaal Hospitaal. Dat is een bedrijf dat geselecteerde gezinnen helpt met het afbetalen van hun schuld en het inzichtelijk maken van hun problemen.

Het gaat om gezinnen die meer dan één probleem hebben, zoals schulden, armoede en psychische en andere gezondheidsproblemen. ‘Het begint vaak met een schuld van ‘maar’ een paar duizend euro’, zegt CZ-woordvoerster Marie-José van Gardingen. ‘Als je daar niet meer uitkomt kan je uit je huis worden gezet. Het kan ook zijn dat mensen gaan drinken omdat ze diep in de problemen zitten met alle gezondheidsproblemen van dien.'‘Schulden zijn voor mensen de grootste stressfactor’, zegt Sadik Harchaoui van Schuldenlab070. Dat is een organisatie die kijkt naar nieuwe manieren om mensen van hun schulden af te helpen. ‘Als je die schulden kunt wegnemen of oplossen, zie je bijna automatisch minder andere problemen’.Om deze zogenoemde 'multiprobleemgezinnen' te helpen is in Den Haag een Sociaal Hospitaal opgericht. Dat is een commercieel, particulier bedrijf dat wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar, in dit geval CZ. Bij dat hospitaal werken experts op het gebied van bureaucratie en mensen die ervaring hebben in de schuldhulpverlening. Zij inventariseren alle schulden van het gezin, maar ook de (sociale) problemen, en helpen met afbetalingsregelingen.De gezinnen die meedoen aan het experiment zijn allemaal verzekerd bij CZ, en hebben een achterstand bij het betalen van de zorgpremie. ‘Dat is vaak een indicatie van grotere problemen’, aldus Harchaoui.CZ betaalt het Sociaal Hospitaal. Als de gemeente na drie jaar ziet dat er fors minder geld is uitgegeven aan de zorg en begeleiding van de gezinnen die meedoen, krijgt CZ het geld terug. Hierover zijn afspraken gemaakt. Als de bezuiniging voor de gemeente niet wordt gehaald, krijgt CZ niets.Dit experiment is dus alleen voor mensen die zijn verzekerd bij CZ. Mensen die ergens anders zijn verzekerd, maar graag willen meedoen, hebben pech. Zij moeten wachten tot hun zorgverzekeraar ook met geld over de brug komt.