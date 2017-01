Medewerkster Internationaal Gerechtshof verwijdert racismeklacht van Facebook

DEN HAAG - De Amerikaanse juriste Chaka Laguerre van het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag heeft haar beschuldigingen van racistisch politiegeweld vrijdag van Facebook verwijderd.

In het lange en emotionele Facebookbericht vertelde ze over haar aanhouding door twee Haagse politieagenten. Volgens haar was die aanhouding racistisch gemotiveerd. Het bericht werd massaal gedeeld op Facebook. Uit camerabeelden van de politie bleek dat Laguerre zich ernstig verzette bij haar aanhouding en dat de agenten rustig bleven.Haar relaas op het sociale medium was oorzaak van een felle aanval van de Haagse politie op de aantijging van de dertigjarige stagiaire bij het VN-hof in Den Haag. De Haagse politiechef Paul van Musscher deed donderdagmiddag zijn beklag bij het Internationaal Hof van Justitie (ICJ). 'Als wij fouten maken, leggen wij verantwoording af, maar als we valselijk beschuldigd worden dan stappen wij naar voren. Dat accepteren wij niet', zo motiveerde de korpschef zijn stap.Of de door hem gevraagde excuses zijn aangeboden, kan de politie nog niet bevestigen. Het ICJ heeft nog niet op de kwestie gereageerd.