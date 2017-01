Basketbal: ZZ Leiden legt Aris Leeuwarden eenvoudig over de knie

Archieffoto ZZ Leiden tegen Donar Groningen (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van ZZ Leiden hebben Aris Leeuwarden donderdag eenvoudig over de knie gelegd. Op bezoek in Friesland wonnen de Leidenaren met 70-97.

Het duel tussen de twee ploegen werd eigenlijk nooit echt een wedstrijd. Leiden kende een zeer sterk openingskwart en liet een gehavend Leeuwarden al snel achter zich. Het lukte de thuisploeg in de resterende drie kwarten niet de geleden schade te herstellen.



Beker



Aanstaande dinsdag komt ZZ Leiden voor de beker in actie. De ploeg van coach Paul Vervaeck neemt het in de kwartfinale op tegen Donar Groningen, waar de Leidenaren twee weken geleden nog met 101-77 van verloren. Donderdag 2 februari is de return in de Vijf Meihal.



