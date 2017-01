Het nieuwe parkeersysteem in Rijswijk: hoe zit dat?

RIJSWIJK - Er is veel onduidelijkheid over het nieuwe parkeerbeleid in Rijswijk. Wanneer gaat het nou precies in en wat gaat het eigenlijk kosten? Omroep West heeft het voor je uitgezocht. Daarom een samenvatting van wat het nieuwe systeem nu precies in houdt.

In plaats van de blauwe zones die nu bij drukke plekken als winkelcentra te vinden zijn, worden er parkeerautomaten op straat neergezet. Via deze automaten moet je met een pinpas, of een speciale app, gaan betalen. Ook verdwijnen de kraskaarte n die bewoners voor bezoekers konden kopen. Deze zijn sinds 31 december niet meer te verkrijgen, maar kunnen in heel 2017 nog wel gebruikt worden. Vanaf 2018 zijn ze niet meer geldig en moeten kentekens van bezoekers online worden doorgegeven.Het nieuwe beleid is ingesteld om de parkeeroverlast rond winkelcentra en andere drukke plekken te verminderen. Op deze locaties konden bezoekers vaak niet parkeren op plekken van vergunninghouders. Dat gaat nu anders. Je kunt nu overal parkeren, vergunning of niet, mits je maar betaalt.Volgens de gemeente Rijswijk is het nieuwe systeem in januari van start gegaan. Vanaf februari wordt er pas gereguleerd, omdat januari een overstapmaand is. Dit betekent dus dat deze maand de laatste puntjes op de i worden gezet en er vanaf februari gehandhaafd wordt. Dat wil zeggen dat er boetes worden uitgedeeld als er niet betaald is.De vergunninghouders houden gewoon hun vergunning, maar die wordt voortaan digitiaal. Ze krijgen dus geen papieren vergunning meer. Ook kunnen de vergunninghouders online hun bezoekers aanmelden. De betaalautomaten en de app zijn voor bezoekers.Bij winkelcentra ga je het eerste uur 30 cent betalen en daarna wordt dat 1,50 euro per uur. Bij sportaccommodaties en wijkcentra betaal je de eerste twee uur 30 cent en daarna pas 1,50 euro per uur. Dit is om mensen die voor een sportwedstrijd komen niet te veel te laten betalen. Voor de bezoekers van vergunninghouders kost parkeren 25 cent per uur. Hier zit wel een maximum van 400 uur per jaar aan verbonden.Om overige vragen over het parkeerbeleid in Rijswijk te beantwoorden, houden de wijkwethouders spreekuren. Wethouder Björn Lugthart trapt op maandag 30 januari af.