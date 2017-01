Oud-Kwantumpand in Den Haag wordt hip: 'koffie to go' voor fietsers

Foto: Torsten Heeres via Facebook

DEN HAAG - Wat komt er toch in dat pand op de hoek van de Prinsegracht en de Boekhorststraat in Den Haag? Er wordt al een tijdje druk verbouwd en het spandoek 'The return of the legend. Guess who's back?' belooft veel. In ieder geval de eerste koffie-fiets-drive-inn van Nederland, verklappen ondernemers Raoul Farla en Torsten Heeres.

De officiële opening is dit voorjaar. In het oude Kwantum-gebouw, dat al een tijdje leegstond, is ook plaats voor een dakterras, een club met bands, dj's en filmvoorstellingen en vergader- en werkruimtes.



Het project heet Quantum. Of dat ook de naam wordt van de nieuwe horecazaak, wil Heeres niet zeggen.