Ontruiming drugslaboratorium in Voorburg begonnen

Drugslab in Voorburg ontmanteld

VOORBURG - Een gespecialiseerd bedrijf is vrijdagochtend in de Bosboom Toussaintstraat in Voorburg begonnen met het ontruimen van de garagebox waar donderdagavond een drugslab werd gevonden. De bewoners van negen woningen boven de garagebox moesten na de ontdekking uit voorzorg enkele uren hun huis uit.

Volgens Omroep West-verslaggever Anniek Enthoven staan er in de kelderbox zo'n twaalf blauwe vaten en jerrycans. Wat er precies in de vaten zit, is onduidelijk.

Omwonenden vertellen aan Omroep West dat er al een paar dagen een vreemde lucht rond de kelderbox hing. Buurtbewoners dachten dat er een hennepkwekerij zat in de garage, waarop de politie werd gealarmeerd. Bij controle bleek het te gaan om een klein drugslaboratorium.

Eigenaar van garagebox nog niet bekend

Buurtbewoners zeggen niet te weten van wie de garagebox is. Veel van de garageboxen worden verhuurd aan mensen van buiten de buurt. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

De politie komt vrijdagmiddag mogelijk met meer informatie over het drugslaboratorium.