Friese WNW had omwonenden moeten informeren over windmolen A4

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het Friese bedrijf Wolff Nederland Windenergie (WNW) had omwonenden moeten inlichten over de komst van een windmolen bij Leidschenveen. Volgens de gemeente Den Haag heeft WNW de vergunning aangevraagd voor de 100 meter hoge turbine. Eind 2016 werd die geplaatst, maar 1300 omwonenden zijn daarover niet geïnformeerd.

De windmolen staat op een terrein net over de gemeentegrens met Leidschendam-Voorburg in Den Haag. Aan de bouw is een heel proces voorafgegaan. Voordat de molen er kwam, is door verschillende partijen, waaronder de gemeente Leidschendam-Voorburg, geprocedeerd tegen de turbine. Die hebben uiteindelijk bij de Raad van State bakzeil gehaald.Bewoners in de naastgelegen Zeeheldenbuurt in Leidschendam voelen zich niet betrokken bij dat proces. Ondanks dat alle bezwaren van andere tegenstanders door de Raad van State van tafel zijn geveegd, hadden de omwonenden ook hun stem willen laten horen. Doordat ze niet persoonlijk zijn geïnformeerd, is die kans verkeken.Den Haag legt de verantwoordelijkheid voor het informeren van omwonenden bij de initiatiefnemer van de windmolen. In een twee pagina's tellend document legt de gemeente uit hoe omwonenden kunnen worden geïnformeerd. In datzelfde document wordt niet gesproken over gevolgen als dat niet gebeurt.Omwonenden, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Den Haag willen in een bijeenkomst duidelijkheid krijgen waar het precies is misgegaan. Wanneer die bijeenkomst zal zijn, is nog niet bekend.