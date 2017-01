Meerdere inbraken bij begraafplaats in Ter Aar

Het schuurtje waar is inbroken. (Foto: Facebook / Politie Kaag en Braassem

TER AAR - In een schuur van de begraafplaats in Ter Aar hebben dieven meerdere keren ingebroken. Er is tot nog toe niets weggenomen, wel is er inbraakschade, meldt de politie.





De politie is op zoek naar mensen die meer weten of iets gezien hebben.





De inbraken waren in zowel december als januari, steeds 's nachts. In de nacht van donderdag op vrijdag is het slot uit de schuur geboord en een kistje opengebroken.