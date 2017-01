Theo van Gogh, Tommy Lee Osborn en Manusama in Tijd voor Nostalgie

Manusama bezoekt Den Haag 1979 (Foto: Hans Vreeswijk)

DEN HAAG - In Tijd voor Nostalgie laten we welke werkdag mooie oude films zien uit vervlogen tijden of films met een historisch verhaal. Debby Roukens presenteert het programma. Deze week komen de volgende onderwerpen in de uitzending:

Maandag 23 januari

Elke maandag zenden we het programma Het Was uit. Deze serie was heel erg populair en werd voor het eerst uitgezonden in 2002. Vandaag gaat de aflevering over Leiden in 1920.



In 1958 brengt evangelist Tommy Lee Osborne uit de VS een bezoek aan Den Haag. Duizenden mensen komen naar het Malieveld om een glimp van de man op te vangen. Na afloop komen mensen op het podium die zijn genezen van hun kwalen. Evangelist Johan Maasbach uit Gouda vertaald van Engels naar Nederlands.



Dinsdag 24 januari

Vanuit de voormalige bunker van Seiss Inquart in Den Haag bespreken Fred Zuiderwijk en Tomas Ross elke week een complottheorie in het programma James Bond in Den Haag. Vandaag de negende aflevering en die gaat over de moord op Theo van Gogh.



Woensdag 25 januari

Vandaag twee amateurfilms van Hans Vreeswijk uit Den Haag. In de jaren '60 reed hij graag rond op zijn fiets door de stad en filmde wat hem opviel. Zo kwam hij in 1974 terecht bij een grote brand aan een woonhuis in de ravesteinstraat in de schilderswijk in Den Haag. Daarnaa zien we een film over de aankomst van president Manusama van de Republiek der Zuid-Molukken bij de Houtrusthallen in Den Haag. Daar wordt in 1979 voor de 29e een herdenkingsbijeenkomst gehouden. De omgeving is flink beveiligd. Er komen in het totaal zo'n 4000 molukkers naar Den Haag om erbij te zijn.



We eindigen deze aflevering met Nostalgia over Gouda. Deze keer gaat het over schaatsen van Rotterdam naar Gouda en de kortebaan wedstrijden op de Kattensingel.



Donderdag 26 januari

We starten met een mooie oude film uit het archief van Erfgoed Leiden. Deze gaat over de De Gijselaarsbank in Leiden. Deze werd onthuld in het bij zijn van burgemeester Gijselaar zelf en zijn vrouw. Dit was op 23 april 1920 op de brug over het Kort Rapenburg.



In 1961 bestaat de sterrenwacht in Leiden precies 100 jaar. En dat is reden voor het polygoonjournaal om er een item over te maken.



Vrijdag 27 januari

Het weekend van 28 en 29 januari is de Nationale vogeltelling. Daarom hebben we een vogelfilm voor u geselecteerd uit 1961: Vogels in de stad. In deze film kunt u zien hoe vogels de dag doorbrengen in Den Haag.



We sluiten af met een aflevering uit de serie Landgoederen in de tweede wereldoorlog van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Vandaag gaan we naar Clingendael waar in de oorlog een bijzondere ontmoeting plaats vond.