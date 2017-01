Schaatsen, Beatrix en de watersnoodramp in Tijd voor Nostalgie

DEN HAAG - In Tijd voor Nostalgie laten we welke werkdag mooie oude films zien uit vervlogen tijden of films met een historisch verhaal. Debby Roukens presenteert het programma. Deze week komen de volgende onderwerpen in de uitzending:

Maandag 30 januari



• Twee korte films van meneer Wilshaus. Hij filmde eind jaren '60 de Haagse kermis op het Lange Voorhout. Direct daarna een film met een feestelijke optocht op het Heeswijkplein in Den Haag.

• Het Was, een populaire tv-serie uit 2002. Deze aflevering een tweeluik over het Maerlant Lyceum in Den Haag (’61 en ’62).



Dinsdag 31 januari



• In de nacht van 31 januari in 1953 werd Zeeland en Zuid-Holland overvallen door het wassende water. Nu precies 54 jaar geleden. We laten een reportage zien uit 2003 van twee Rijswijkse vrijwilligers die in 1953 richting het Zuiden gingen om te helpen.

• Vandaag wordt prinses Beatrix 79 jaar. Zij brengt in 2000 een bezoek aan Katwijk tijdens Koninginnedag en omroep West was er live bij. Presentatie: Elles de Bruin



Woensdag 1 februari

• De elfstedentocht....zou het nog kunnen dit jaar? De marathonschaatsers uit onze regio wachten gespannen op die ene lange barre tocht in Friesland. In 2011 gingen 16 schaatsers de strijd aan op natuurijs. Dit ter voorbereiding op een eventuele Elfstedentocht. Die kwam er niet dat jaar. Erik Kooijman volgde hen tijdens drie natuurijswedstrijden.



Donderdag 2 februari

• Een polygoon item over Europa's eerste douche voor de trein. Die staat in Leidschendam.

• In 2002 schaatste collega Erik Kooijman met een camera in zijn hand van Kwintsheul naar Vlaardingen. Dat leverde mooie plaatjes op van prachtig natuurijs.



Vrijdag 3 februari

• Het programma Nostalgia over Gouda als kaarsenstad. Joop Smink, stadshistoricus, is te gast om erover te vertellen.

• In de Tweede Wereldoorlog werden veel landgoederen en buitenplaatsen gevorderd door de Duitsers. In een serie gemaakt door het Erfgoedhuis Zuid-Holland laten we elke week een andere plek zien in dit programma. Deze week: Clingendael, de bunker van Seyss-Inquart. Seyss-Inquart, Rijkscommissaris van het bezette Nederland, nam zijn intrek op Clingendael en liet er een gigantische commandobunker aanleggen, vermomd als boerderij. Met Kees Neisingh nemen we een kijkje in de bunker.