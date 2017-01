Den Haag dit weekend in het teken van Chinees Nieuwjaar

Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Gelukkig nieuwjaar! Of, zoals je het uitspreekt in het Chinees, chunjie kuaile! Zaterdag staat Den Haag voor de vijftiende keer in het teken van vuurwerk en drakendansen tijdens de viering van het Chinees Nieuwjaar. Bekijk hier het programma!

Dit jaar wordt er net iets meer uit de kast gehaald dan het gebruikelijke vuurwerk en de lampionnenoptocht. Het feest wordt namelijk voor het vijftiende jaar in Den Haag gevierd en één van de organisatoren, Vereniging Nederland China, bestaat veertig jaar. Dus wordt extra uitgepakt met onder meer lichtgevende beelden op het Spuiplein en in het Atrium, een Chinese modeshow en demonstraties van de bewegingsleer Qigong.



Programma stadhuis



11.00 uur: Aziatische markt in het Atrium

11.30 uur: Drakendans en vuurwerk op het Spuiplein

12.30 uur: Openingsceremonie en speeches in het Atrium

13.00 uur: Chinese muziek en dans in het Atrium

18.00 uur: Einde van het programma



De Chinese ambassadeur en wethouder Karsten Klein zullen het feest traditiegetrouw aftrappen door de ogen van de leeuwen rood te verven en ze zo 'tot leven te wekken'. De markt is tot het einde van de dag te bezoeken.



Programma Chinatown



11.00 uur: Chinese New Year's Market rond Rabijn Maarsenplein

13.00 uur: Optocht draken- en leeuwendans met vuurwerk

18.00 uur: Einde van het programma



De dansers en muzikanten uit de optocht zullen de hele dag door het centrum van Den Haag trekken. Alle festiviteiten rond het Chinees Nieuwjaar in Den Haag zijn de hele dag gratis te bezoeken.