Holland Outlet Mall wint eerste poll Facebookvergadering Omroep West

DEN HAAG - Naar aanleiding van de Facebookvergadering heeft Omroep West vrijdag vier onderwerpen in een poll voorgelegd aan onze lezers met de vraag: welke onderwerpen moet Omroep West uitwerken? Daaruit blijkt dat de stemmers het liefst meer horen over de Holland Outlet Mall in Zoetermeer.

Ruim 40 procent van de 264 stemmers wil weten wat de impact van het outletcentrum Holland Outlet Mall is op het Stadshart in Zoetermeer. Het uitzoeken van deze vraag is complex en het vergt tijd om dit zorgvuldig uit te zoeken. Ook de invloed van een uitgebreider wegennet op de luchtkwaliteit in onze regio wordt onderzocht. Op een later moment komen deze onderwerpen terug in de berichtgeving van Omroep West.Aankomende maandag spreekt Omroep West met de Rijswijkse wethouder René van Hemert over het parkeerbeleid in Rijswijk, wat tijdens de livevergadering meerdere malen naar voren kwam. In dit artikel geven we alvast antwoord op de vijf belangrijkste vragen over het nieuwe parkeersysteem De Voedselgroep uit Rijswijk kreeg het minste aantal stemmen in onze poll. Daarom laat Omroep West dit onderwerp (voor nu) liggen. De groep bestaat uit dertig vrijwilligers die eten inzamelen voor mensen die net te veel geld verdienen om steun te kunnen krijgen van de Voedselbank. We wensen hen veel succes met dit initiatief!