Doorgesnoven 'antichrist' zoekt water maar haalt auto leeg

Voorburg - Als een zombie dwaalt Lesley vroeg in de ochtend door Voorburg. Hij heeft een droge mond en zoekt een waterkraantje. Agenten plukken hem uit een achtertuin. 'Ik kwam om te roven en te stelen', zegt hij dan. 'Ik ben doorgesnoven.'

'Dat wás ik ook', zegt Lesley (33) nu tegen de rechter. 'Ik kwam van een feestje en had dorst. Ik hoopte een buitenkraantje te vinden.' Op het feestje had hij een bolletje MDMA geslikt en daarna nog een hele fles sterke drank geleegd. Agenten vinden hem in een achtertuin na een inbraakmelding.Wanneer Lesley op het politiebureau wordt gefouilleerd, komt er een navigatiesysteem uit zijn zak, het snoer er nog aan. 'En dan is het niet zo moeilijk', zegt de rechter. 'Je zegt tegen dat systeem "Rij naar huis" en zo kwam de politie al snel bij de eigenaar uit.'Het navigatiesysteem is meegenomen uit een auto, dichtbij waar Lesley was aangehouden. De eigenaar mist ook een sjaal en handschoenen. 'Met die sjaal staat u op de politiefoto's', zegt de rechter, 'die had u nog lekker om. Het was ook koud die decembernacht.'Lesley vervalt steeds in hetzelfde gedrag, zegt zijn advocaat. 'Hij loopt langs auto's en voelt of er een open is. Die haalt hij dan leeg. In dit geval was hij nog zo stom om in die auto een sigaret op te steken en de peuk uit te drukken. Dat was door speeksel natuurlijk direct aan hem te koppelen.'Steeds hetzelfde gedrag, inderdaad. Want het is zeker niet de eerste keer dat Lesley voor de rechter staat. 'Als je strafblad meer pagina's telt dan je leeftijd, moet je je zorgen gaan maken', zegt de oficier van justitie tegen hem. Voor Lesley behelst het inmiddels 35 pagina's. 'Als meneer een keer een slechte dag heeft, pleegt hij weer een nieuw feit.'Lesley heeft in 2006 en in 2009 al eens een ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders) opgelegd gekregen. Twee jaar in een inrichting, in de hoop dat ze daar het gedrag kunnen veranderen. 'En kijk waar ik nu ben', zegt Lesley. 'Ik probeer mijn best te doen en dat lukt ook wel. Maar mevrouw de officier heeft gelijk, er hoeft maar één ding te gebeuren en het gaat fout. En alleen daar wordt naar gekeken. Ik word gezien als een soort antichrist.'De officier zou het liefst gaan voor opnieuw een ISD-maatregel, eigenlijk ziet ze geen alternatief. Maar die maatregel mag ze niet eisen. Een verdachte moet dan binnen 12 maanden twee keer hetzelfde delict hebben gepleegd en Lesley voldoet daar nét niet aan. Zijn vorige diefstal was 12 maanden en 5 dagen geleden.De rechter ziet de worsteling van Lesley, die graag wil veranderen, dat ook steeds ziet mislukken en dan toch maar weer kiest voor korte straffen in plaats van intensieve behandeling. Toch kan hij weinig voor hem betekenen. Een ISD-maatregel kan hij niet opleggen. 'En ik heb ook niet de illusie', zegt de rechter, 'dat u door een forse gevangenisstraf zult ophouden met stelen.'Hij volgt de eis van de officier van justitie: twee maanden cel. 'Het is misschien een simpele diefstal zonder braak, u gaat hier als veelpleger wel twee maanden voor zitten. Dan is de maatschappij in ieder geval weer voor twee maanden tegen u beschermd.'