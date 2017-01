André Kuipers leert Delftse kinderen hoe je van urine drinkwater maakt

DELFT - Zo'n 250 basisschoolkinderen uit Delft hebben vrijdag een wel heel bijzondere les gekregen: niemand minder dan André Kuipers leerde ze alles over de ruimtevaart. Bij het Science Centre in Delft gaf hij een gastcollege om kinderen enthousiast te maken voor ruimtevaart, wetenschap en technologie.

Kuipers nam de kinderen als het ware mee de ruimte in en vertelde allerlei weetjes over het leven in een laboratorium waar geen zwaartekracht is. 'Het plas vangen we apart op. Dat moet wel, want daar maken we weer drinkwater van.''Je moet jonge kinderen op een leuke manier in aanraking brengen met techniek. Als rode draad gebruik ik mijn ruimtevlucht', vervolgt Kuipers. 'Het is heel leuk om door middel van allemaal proefjes de kinderen in contact te brengen met wat de ruimtevaart nu precies inhoudt.'Eén van die proefjes is het verbranden van ruimteafval in de dampkring. De kinderen zelf vinden dit ook een leuke manier van les krijgen. Zo vertelt een meisje: 'Doordat je ook echt ziet wat je ermee kun bereiken, wordt het alleen nog maar meer interessant.'