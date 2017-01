Dodelijke steekpartij in Rijswijk was mogelijk noodweer, zegt advocaat

RIJSWIJK - De 45-jarige man die in juli vorig jaar zijn vrouw doodstak in een huis aan de Professor Quacklaan in Rijswijk handelde mogelijk uit zelfverdediging. Dat zei de advocaat van verdachte Abdelmajid I. vrijdag in de rechtbank.

Tot nu toe was er weinig bekend over de dodelijke steekpartij op 14 juli 2016. De Rijswijker verklaarde tegen de politie het allemaal niet meer te weten: 'Het werd zwart voor mijn ogen'. De man stak op klaarlichte dag zijn 38-jarige vrouw dood , in het bijzijn van hun drie jonge kinderen.Volgens de advocaat van I. was er mogelijk sprake van noodweer: 'Zijn vrouw wilde hem neersteken met een mes. Mijn cliënt greep naar het mes en de twee vielen op de keukenvloer. Zijn vrouw pakte een limonadefles en sloeg hem ermee op zijn hoofd. Vervolgens pakte I. een vleesmes en stak haar dood . Zo zou het gegaan kunnen zijn.'Het Openbaar Ministerie snapt niet waarom de verdachte nu pas met het noodweerverhaal komt: 'Hoe kan het dat hij zich steeds niets kon herinneren? Wil hij dit verhaal ook aan de politie vertellen?' Volgens de advocaat van I. moet in ieder geval onderzoek naar het noodweerscenario worden gedaan.Uit rapportages blijkt dat I. sterk verminderd toerekeningsvatbaar is en een psychose had. De Rijswijker zou in juni vorig jaar meerdere keren bij de huisarts zijn geweest. In juni meldde hij zich bij de spoedpoli van Parnassia en drie dagen voor de dodelijke steekpartij kreeg hij de crisisdienst op bezoek voor een intake. 'Waarom is hij niet opgenomen?', vraagt de advocaat van I. zich af.De advocaat van de Rijswijker heeft enkele aanvullende onderzoekswensen ingediend bij de rechter. De zaak wordt pas inhoudelijk behandeld als het onderzoek helemaal is afgerond. De drie zoontjes van het echtpaar staan onder toezicht van jeugdzorg en zitten in een pleeggezin. 'Zo'n treurige zaak. Het is te hopen dat ze er op latere leeftijd geen last van krijgen', zegt de advocaat die hun belangen behartigt.