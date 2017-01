Wethouder De Bruijn: Vertrouwen in Chinese grootaandeelhouder ADO nog niet terug

Den Haag - Het vertrouwen in de Chinese grootaandeelhouder Wang Hui van ADO Den Haag is door zijn storting niet hersteld. Dat laat wethouder Tom de Bruijn (D66) aan de gemeenteraad weten. Of ADO daadwerkelijk voor langere tijd uit de problemen is, hangt af van het handelen van de grootaandeelhouder, schrijft De Bruijn.

ADO Den Haag maakte vrijdag bekend dat de Chinese grootaandeelhouder United Vansen (UVS) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en in totaal 2,5 miljoen euro heeft overgemaakt aan de voetbalclub.'Wanneer de juridische formaliteiten zijn afgerond kan ADO over dit geld beschikken', schrijft wethouder De Bruijn aan de gemeenteraad. 'De grootaandeelhouder lijkt daarmee eindelijk zijn volledige financiële verplichting uit het gerechtelijk vonnis in het kort geding van januari richting ADO te zijn nagekomen. Het dreigende liquiditeitstekort is daarmee tot in ieder geval het einde van het seizoen afgewend.'Maar dat betekent volgens De Bruijn niet dat ADO uit de problemen is. 'De financiële problemen van ADO zijn hiermee allerminst opgelost. Tevens staan de bestuurders van ADO voor een grote uitdaging de verhoudingen binnen de club weer op orde te brengen en het vertrouwen van veel sponsors en supporters terug te winnen.' De wethouder legt een grote verantwoordelijkheid bij de grootaandeelhouder. 'Uiteraard zal het handelen van grootaandeelhouder UVS bepalend zijn voor het eventueel herstellen van het vertrouwen in de continuïteit van ADO.'Partijen in de Haagse gemeenteraad zijn ook terughoudend. 'Het is goed nieuws dat de grootaandeelhouder heeft betaald', zegt D66-raadslid Daniel Scheper. 'Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd. Het is nu van het grootste belang dat de bestuurlijke situatie bij ADO verbetert.' Ook volgens VVD-raadslid Monique van der Bijl ligt er een 'grote, bestuurlijke uitdaging' bij ADO Den Haag.Richard de Mos van Groep de Mos is blij dat Wang aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het vertrouwen in de Chinees is niet terug. 'Ik zie hem nog altijd het liefste gaan. Want hij heeft nu weliswaar een probleem opgelost, maar dat probleem had hij zelf veroorzaakt.'Ook Elias van Hees van de PVV blijft uitermate kritisch. 'Goed dat het geld er is, maar er is vooralsnog weinig reden om optimistisch Chinees nieuwjaar te gaan vieren. Want welke verandering bij ADO wil Wang hiervoor terug? Een Chinese directeur is wat ons betreft een no-go.'