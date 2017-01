Regionale derdedivisionisten (weer) niet in actie dit weekend

Het hoofdveld van Quick Boys onder een dikke laag sneeuw (foto: OrangePictures)

REGIO - Het koude weer heeft voor aankomend weekend opnieuw geleid tot afgelaste wedstrijden in het amateurvoetbal. De duels van onze regionale derdedivisonisten kunnen door te harde velden en vorst in de grond geen doorgang vinden. Vorige week gingen er ook al diverse voetbalwedstrijden niet door vanwege het koude weer.

Quick Boys zou aanvankelijk in actie komen tegen SteDoCo. Verder stonden er nog twee krakers op het programma in de derde divisie: FC Lisse - Rijnsburgse Boys en Scheveningen - FC Rijnvogels.



In de tweede divisie zijn er op dit moment nog geen afgelastingen. Katwijk gaat op bezoek bij Kozakken Boys, dat op het hoofdveld kunstgras heeft liggen. VVSB reist zondag af naar AFC.



Geen uitzendingen



Vanwege de afgelastingen zijn er zaterdag geen sportuitzendingen op Radio en TV West. Maandag is er weer een nieuwe TV West Sport met daarin onder andere aandacht voor het voetbal in de Tweede Divisie.



Door: Sportredactie Correctie melden