Installatie nieuwe burgemeester van Den Haag gepland op 30 maart

DEN HAAG - De nieuwe burgemeester van Den Haag moet op 30 maart aan de slag. Volgens een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland is op die dag de installatie gepland. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Den Haag is op dit moment bezig met het selecteren van kandidaten.

Op 1 maart stopt Jozias van Aartsen als burgemeester van Den Haag. Hij wordt in december 70 jaar en dat is leeftijd waarop burgemeesters in Nederland met pensioen gaan. Hij stopt een paar maanden eerder omdat hij zijn opvolger de tijd wil geven zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.Tot 9 december 2016 konden belangstellenden reageren op de vacature voor de nieuwe burgemeester. Elf mensen deden dat , negen mannen en twee vrouwen. Daarna heeft de commissaris van de koning Jaap Smit een selectie gemaakt uit deze kandidaten en besproken met de vertrouwenscommissie. Dat zijn zeven raadsleden uit de gemeenteraad van Den Haag.De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Dat gebeurt in het grootste geheim. Het lekken van namen van kandidaten of andere informatie uit de vertrouwenscommissie is strafbaar en kan zelfs leiden tot een gevangenisstraf.Op basis van de gesprekken doet de commissie een aanbeveling aan de gemeenteraad. Vaak zijn het twee kandidaten van wie één de voorkeur heeft. De raad gaat daarna met deze kandidaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die neemt vrijwel altijd de aanbeveling van de raad over. Daarna ondertekent koning Willem Alexander het koninklijk besluit.De laatste stap in die procedure is de openbare raadsvergadering, waarin de commissaris de nieuwe burgemeester beëdigt. Die beëdiging is dus gepland op 30 maart. In de periode tussen het afscheid van Van Aartsen en de installatie van de nieuwe burgemeester neemt de locoburgemeester de taken tijdelijk waar.