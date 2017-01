Investeringen in Stadshart Zoetermeer onzeker bij komst Holland Outlet Mall

ZOETERMEER - Vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco gaat de plannen voor investeringen in het Stadshart van Zoetermeer opnieuw bekijken. Het bedrijf doet dat naar aanleiding van het besluit van de gemeente Zoetermeer om door te gaan met het ontwikkelen van de Holland Outlet Mall. Een woordvoerder bevestigt dit aan Omroep West.

'Uit onderzoeken die door de gemeente naar buiten zijn gebracht en second opinions die wij hebben laten uitvoeren, blijkt dat de komst van de Holland Outlet Mall geen positieve effecten heeft op het Stadshart', zegt de woordvoerder van Unibail-Rodamco. 'We zien de Holland Outlet Mall daarom als een grote bedreiging voor het Stadshart.'Het bedrijf is eigenaar van ongeveer tweederde van de panden in het Stadshart van Zoetermeer. De afgelopen jaren heeft Unibail-Rodamco onder meer geïnvesteerd in het opknappen van het winkelcentrum. Ook voor de komende jaren staan er investeringen gepland.'Door het besluit van de gemeente om door te gaan met het ontwikkelen van de Holland Outlet Mall, wordt een ander speelveld gecreëerd.' Daarom gaat het bedrijf de investeringsplannen opnieuw bekijken. 'Het is nog veel te vroeg om te kunnen zeggen of investeringen dan wel of niet doorgaan', benadrukt de woordvoerder. Ook weet het bedrijf nog niet wanneer er meer duidelijkheid is.De gemeente geeft aan niet via de media te willen reageren op de uitspraken van het bedrijf. 'We gaan graag het gesprek aan met Unibail-Rodamco om gezamenlijke investeringsplannen te maken, zoals voor de upgrade van het Stadshart', laat een woordvoerder weten. De gemeente geeft aan de investeringen in het Stadshart nog steeds erg belangrijk te vinden.Er is in Zoetermeer veel te doen om de komst van het outletcentrum. Winkeliers vrezen de concurrentie. Veel omwonenden zijn bang voor een toename van verkeer, parkeerproblemen en een verslechtering van de luchtkwaliteit door een toename van fijnstof.Voorstanders zien de Holland Outlet Mall als een positieve impuls voor de economie. De verwachting is dat jaarlijks zeker 6,5 miljoen extra bezoekers naar Zoetermeer komen om het outletcentrum te bezoeken.