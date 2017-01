Buit van overval op geldloper in Zoetermeer in 2015 was 260.000 euro

Het gat in de muur

DEN HAAG - Bij een gewapende overval op een geldloper in winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer in 2015 werd 260.000 euro buit gemaakt. Drie verdachten staan woensdag voor het eerst voor de rechter.





De overvallers



Tipgeld



In september loofde een onbekende



De geldloper werd op 16 december 2015 overvallen toen hij in het winkelcentrum naar een pinautomaat liep. De daders duwden een wapen in zijn zij en namen de man mee naar buiten. Daar kon hij ontsnappen.De overvallers gebruikten een Volkwagen Caddy om de geldkoffer open te krijgen. Ze zetten de koffer tegen een muur en reden een aantal keer hard tegen de koffer aan. Dit werd gefilmd door een getuige , maar ook door de bewakingscamera's van het winkelcentrum.In september loofde een onbekende 10.000 euro uit voor de gouden tip over de beroving. Of het geld is uitgekeerd nadat de verdachten zijn opgepakt, is niet bekend.