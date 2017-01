Proef met fietsparkeervakken in Breestraat Leiden

LEIDEN - De winkeliersvereniging van de Breestraat in Leiden begint zaterdag een proef met parkeervakken voor fietsen. De ondernemers vinden dat de fietsen die her en der tegen gevels en lantarenpalen geparkeerd staan het straatbeeld ontsieren.

'Het is een mooie straat geworden', zegt Rob van Gerner van de winkeliersvereniging. 'En dan is het zonde van al dat oud ijzer voor je deur.' En omdat meer winkeliers er zo over denken hebben ze vorig jaar al een keer een proef gedaan met de parkeervakken. Toen werkte dat prima', weet Van Gerner.Nu heeft de winkeliersvereniging toestemming gekregen van de gemeente om vier parkeervakken voor 200 fietsen te maken op de stoep, tegenover de voormalige V&D. De vakken worden gemaakt met linten die op de stoep worden vastgemaakt. 'We hopen dat mensen er uit zichzelf hun fiets zullen parkeren, maar er is ook iemand bij die aanwijzingen geeft.'Volgens Van Gerner is ook handhaving belangrijk. 'In andere steden zie je dat het werkt. Op de Haagse Dennenweg en op het Vrijthof in Maastricht worden foutgeparkeerde fietsen weggehaald. Dat zou hier ook moeten gebeuren.'De proef duurt tien zaterdagen. Daarna gaat de gemeente Leiden bekijken of de parkeervakken gewerkt hebben, of niet.