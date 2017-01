Hof bekijkt zaak-Mitch in maart; twee of toch vijf agenten vervolgd?

DEN HAAG - Het gerechtshof bekijkt op 15 maart of niet slechts twee, maar alle vijf betrokken agenten vervolgd moeten worden voor de dood van Mitch Henriquez. 'Ik krijg de indruk dat ze haast hebben met deze zaak', zegt advocaat Richard Korver tegen Omroep West.

Korver staat de nabestaanden van Mitch Henriquez bij. In 2015 kwam Henriquez om het leven bij zijn arrestatie in het Zuiderpark in Den Haag, omdat agenten te veel geweld gebruikten. Twee van de vijf betrokken agenten worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. De nabestaanden willen via een artikel-12 procedure afdwingen dat alle vijf voor de rechter moeten komen.Volgens Korver wijst alles erop dat het gerechtshof haast heeft met de procedure. 'Normaal worden eerst wij gehoord', legt hij uit. 'Als het hof er dan brood in ziet, wordt de andere partij opgeroepen, dus in dit geval de agenten. Als ons verzoek sowieso wordt afgewezen, hoeven ze die agenten namelijk helemaal niet meer te horen. Maar nu draait het hof het om: die 15de maart worden eerst de agenten gehoord en dan wij pas. Het lijkt erop dat ze de weken die anders tussen die stappen zitten niet willen verspillen.'Begin april start de rechtszaak tegen de -voorlopig- twee agenten die door het OM worden vervolgd.