Niet saai, maar lekker los: Jongeren maken eigen televisieprogramma over politiek

DEN HAAG - Een telefoon die niet was opgeladen, precies op het moment dat minister Ard van der Steur zijn vertrek aankondigde. Een microfoon die niet aanstond tijdens een interview met Geert Wilders. Het zijn wat puntjes die vrijdagochtend tijdens de redactievergadering van De Tweede Kelder naar voren komen.

Maar er zijn ook praktische problemen: er is nog geen briefpapier waardoor de accreditatie voor de parlementsgebouwen in gevaar komt. En de mensen die de camera zouden bedienen, hebben tentamens. Bovendien: de studio is ook nog niet helemaal af.Dertig jonge journalisten maken deze dagen kennis met de keiharde werkelijkheid. Volgende week woensdag is de eerste uitzending van hun programma en er moet nog veel gebeuren, blijkt deze vrijdagmorgen.Jongeren voor de politiek interesseren en de politiek stimuleren meer aandacht te besteden aan jongeren. Dat is het doel van het televisieprogramma waarvoor Vodafone Ziggo en Omroep West samenwerken.Volgens Omroep West-hoofdredacteur Renzo Veenstra is het een ‘bijzonder journalistiek experiment’. Want de jonge journalisten worden begeleid door twee ervaren eindredacteuren van zijn omroep, maar gaan wel nieuwe wegen bewandelen omdat ze ‘moderne en jonge communicatiemiddelen’ gaan gebruiken. Geen complete cameraploeg bijvoorbeeld, maar zelf filmpjes maken, eventueel met een mobiele telefoon.De plek waar het programma wordt gemaakt, is ook nog eens bijzonder. De jonge verslaggevers hebben zelf een studio ingericht in de kelder van perscentrum Nieuwspoort. Bijna af. Want er moet alleen nog een tafel van pallets komen.De jonge verslaggevers zelf hebben er zin in. Tijdens de vergadering vliegen de ideeën over tafel. Met een fles whisky naar het huis van Ard van der Steur om hem een hart onder de riem te steken? Waarom niet? In beeld brengen wat eventuele Russische hacks voor gevolg kunnen hebben voor de Nederlandse verkiezingen? Laten we het uitzoeken.En de ambities zijn ook niet gering. ‘Jongeren zijn over het algemeen niet bezig met politiek, maar ze hebben er wel degelijk mee te maken', zegt bijvoorbeeld Thom Schelstreate. ‘Politiek gaat verder dan hier op het Binnenhof. Het gaat over problemen waarmee iedereen kampt. Dat gaan wij laten zien.’Bovendien moet het natuurlijk anders dan op de standaard zenders. ‘Niet saai en streng, maar heel los, zoals we zelf zijn als jongere.’