Mogelijk toch uitbreiding museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn kan waarschijnlijk toch uitbreiden op de huidige locatie en krijgt daarmee eindelijk de ruimte om onder meer zes Romeinse schepen tentoon te stellen. Tot voor kort leek uitbreiden op de huidige locatie nog onmogelijk en werd er zelfs al gedacht aan een verhuizing van het hele park.

De grondeigenaar van het gebied rondom het Archeon, gebiedsontwikkelaar BPD, wilde daar tot voor kort nieuwbouwwoningen bouwen. BPD wilde daarom niet meewerken aan de verkoop van de grond en blokkeerde zo de uitbreiding van het Archeon. Het bedrijf bevestigt nu echter wel bereid te zijn om de grond te verkopen. Volgens wethouder Kees van Velzen speelt politieke druk een nadrukkelijke rol bij deze keuze van de gebiedsontwikkelaar.De raad van Alphen stemde donderdagavond bijna unaniem in met het plan om uit te breiden op de huidige locatie en laat daarmee het plan om te verhuizen varen. De gemeente gaat om tafel met de grondeigenaar om te bepalen hoeveel er voor de grond betaald wordt. Volgens wethouder Van Velzen is het Archeon een beeldbepalend park en daarom wil de gemeente de kosten voor de grond op zich nemen.Alleen de eenmansfractie BeterAlphen van raadslid Wil Verschuur is tegen de uitbreiding op de huidige locatie en zou liever zien dat het Archeon verhuist naar een toekomstbestendige locatie. Dat is volgens de museumdirecteur Jack Veldman echter een veel te ingrijpende operatie en hij is dan ook blij dat zijn park op de huidige locatie mag uitbreiden.De verwachting is dat rond het voorjaar bekend is welk bedrag de gemeente Alphen aan den Rijn gaat betalen voor het stuk grond.