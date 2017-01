Fit worden met apenkooien: het kan in Den Haag

DEN HAAG - Met een groep volwassenen Apenkooien zoals dat vroeger tijdens de gymles gebeurde. Sinds deze week kan iedereen zich aanmelden voor ApenkooiGym in Bezuidenhout in Den Haag. De deelnemers zijn volgens gymjuf Mirjam van Vliet ongemerkt erg gezond met sport bezig.

De kracht is volgens de gymjuf vooral dat het deelnemen erg laagdrempelig is. 'Iedereen kent en kan het. Het is niet moeilijk want en iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen. Het gaat er vooral om dat je op een hele laagdrempelige manier heel sportief bezig bent. En het is nog heel leuk ook', vertelt Mirjam.



Bezoekers gaat het vooral om het herbeleven van vroeger. 'Het is heerlijk om je weer even kind te voelen. Maar het is toch ook veel intensiever dan je denkt, echt een goede work-out', zegt Laura, deelneemster aan de lessen ApenkooiGym.



