Brand in voormalig pand V&D aan de Grote Marktstraat in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - Er woedt vrijdagavond brand in het oude pand van de V&D aan de Grote Markstraat in Den Haag. Volgens de brandweer is nog niet duidelijk waar de brandhaard zit. Het pand is ontruimd.

De brandweer is op zoek naar de oorzaak van de brand. Daarvoor worden muren gesloopt. In de kelder van het gebouw zit sinds kort de winkel Decathlon, de rest wordt nog verbouwd.



Twee personen zijn nagekeken in de ambulance omdat ze rook hadden ingeademd. Zij maken het goed. De brandweer neemt ook in acht dat de tramtunnel naast de kelder loopt.



Door: Redactie Correctie melden