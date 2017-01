Brand in voormalig pand V&D aan de Grote Marktstraat in Den Haag onder controle

DEN HAAG - Er heeft vrijdagavond brand gewoed in het oude pand van de V&D aan de Grote Markstraat in Den Haag. Het pand is ontruimd. Het brandje woedde op de derde etage van het pand.

In de kelder van het gebouw zit sinds kort de winkel Decathlon, de rest van het pand wordt nog verbouwd. In de Decathlon werd een brandlucht geroken en zag men rook. Er is een melding gemaakt en de winkel is ontruimd. Er waren ongeveer zestig mensen aanwezig.In eerste instantie was niet duidelijk waar in het gebouw de brandhaard zat. De brandweer heeft daarom een muur in de Decathlon afgebroken. De rook bleek vanaf boven door pijpen naar beneden de kelder in te komen. Er bleken op de derde etage brandresten te liggen.De brandweer heeft die brandresten afgeblust. Het is niet duidelijk wat er dan precies brandde.Twee personen zijn nagekeken in de ambulance omdat ze rook hadden ingeademd. Zij maken het goed.