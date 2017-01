Stroomstoring in Delft en Den Hoorn

Stroomstoring, dan maar de kaarsjes aan (Foto: Omroep West/Nawal Bakkali)

DEN HOORN - In delen van Delft en Den Hoorn is een stroomstoring aan de gang. Volgens netbeheerder Westland Infra zijn er 500 huishoudens getroffen. Een deel van de storing in Den Hoorn is rond 20.50 uur opgelost.









Op Twitter melden verschillende bewoners dat ze in het donker zitten. De eerste meldingen van de stroomstoring kwamen rond 19.40 binnen. Westland Infra laat weten dat het gaat om de gebieden Zwethkade, Lotsweg, Veenakkerweg.

