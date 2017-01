OR-voorzitter HTM: 'Niet zeker of personeel akkoord gaat met cao'

DEN HAAG - Het is nog maar de vraag of het personeel van HTM akkoord gaat met het principe-akkoord over de cao dat de HTM en de vakbonden donderdag overeenkwamen. Volgens de voorzitter van de ondernemingsraad (OR), Leo Donk, zijn de eerste reacties op het akkoord niet echt positief.

In het radio-programma Studio Haagsche Bluf laat Donk weten een aantal personeelsleden te hebben gesproken. 'De meeste vinden dat ze te veel moeten inleveren. Ze krijgen een loonsverhoging, maar moeten daar wel vrije dagen voor inleveren’, aldus de OR-voorzitter.Donk durft nog niet te zeggen of de personeelsleden uiteindelijk akkoord zullen gaan met het onderhandelingsresultaat van de HTM-directie en de vakbonden. 'Op 7 februari zullen we het akkoord toelichten aan het personeel. Ik wacht met smart af wat het oordeel zal zijn.'De OR-voorzitter is wel tevreden over de resultaten die zijn geboekt met betrekking tot de krappe rijtijden. Onder trambestuurders was er grote onvrede over te lange diensten en weinig rust. 'We maken stappen vooruit gelukkig. We liepen lang vast in de onderhandelingen hierover. Maar de afspraken die nu zijn gemaakt, zijn een stap in de goede richting.'