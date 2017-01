Verwarde vrouw van ijs gered in Leidschendam

Verwarde vrouw op het ijs in Leidschendam | Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM - Politie en brandweer hebben in de nacht van vrijdagavond een vrouw van het ijs gered in Leidschendam. Ze zat op een bevroren sloot aan de Kniplaan. Volgens Regio15 was de vrouw verward en wilde ze niet naar de kant komen.











Agenten zijn uiteindelijk ook het ijs opgegaan en hebben haar op de kant gekregen. De vrouw is volgens Regio15 in de ambulance nagekeken en naar een opvanglocatie gebracht.