Automobiliste raakt van de weg en ramt kas op Madeweg in Monster

Foto: Regio15

MONSTER - Een automobiliste heeft zaterdagochtend een ravage aangericht op de Madeweg in Monster. De bestuurster raakte ter hoogte van Westerhonk van de weg, ramde een kas van een tuinder en belandde daarna in een slootje.

De vrouw raakte niet gewond, meldt mediapartner WOS. Ze kon zelf uit de auto komen en is in de ambulance onderzocht, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.



Er was volgens de WOS niemand anders bij het ongeval betrokken. Mogelijk is de bestuurster met een wiel in een kuil langs de weg terecht gekomen. In de kas van de tuinder sneuvelden zo'n tien ruiten.