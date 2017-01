Gevaarlijke diarreebacterie in roomkaas van Lidl

Foto: Lidl

DEN HAAG - In roomkaas van supermarktketen Lidl is de listeriabacterie gevonden. Deze bacterie is gevaarlijk voor zieken, zwangere vrouwen, ouderen en kleine kinderen. Besmetting kan leiden tot misselijkheid en diarree, maar ook tot hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging en kan in het uiterste geval dodelijk zijn.

Lidl roept daarom drie varianten roomkaas van het merk Baresa terug. Het gaat om verse roomkaas in de smaken tomaat/basilicum, ananas/perzik en bieslook.



Klanten wordt dringend aangeraden de kaas niet te eten en het product terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug.