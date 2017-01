Jongens op scooter overvallen tankstation in Rijnsburg

Foto: AS Media

RIJNSBURG - Twee jongens op een scooter hebben zaterdagmiddag een overval gepleegd op een tankstation van Avia aan de Floralaan in Rijnsburg. Of ze ook iets buit hebben gemaakt, is niet duidelijk.





De overvallers zijn weggereden op een Peugeot-scooter, meldt Burgernet Hollands Midden. De ene jongen droeg een rode jas, een spijkerbroek, een muts en een sjaal. De ander had een zwarte jas aan met een bontkraag en een sjaal en zwarte muts.De politie vraagt getuigen 112 te bellen.