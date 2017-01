Mannen (21) aangehouden na overval op tankstation Rijnsburg

RIJNSBURG - Twee mannen op een scooter hebben zaterdagmiddag rond 13.30 uur een overval gepleegd op een tankstation van Avia aan de Floralaan in Rijnsburg. Ze gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie pakte later die middag twee verdachten van 21 op.

De overvallers reden weg op een Peugeot-scooter. Een getuige zag de jongens later die middag een steeg in rennen en deed een melding. De politie hield de verdachten vervolgens aan in een woning aan de Hofstraat in Rijnburg.De mannen komen uit Rijnsburg en Leiden. Ze moeten nog verhoord worden. De politie komt graag in contact met getuigen.